São Domingos fica com a última vaga da Copa Zé Zázeri

O confronto direto mais aguardado da quinta rodada da Copa Zé Zázeri – a última da primeira fase do Grupo A – terminou com vitória e festa dos visitantes. O São Domingos bateu o São Vito em pleno campo do adversário, domingo, e ficou com a última vaga da chave. A vitória levou o São Domingos aos 7 pontos, no quarto lugar. Os outros três classificados já estavam definidos com antecipação: Cantareira, São Roque e Karatê.

O Cantareira ficou com a liderança, com 12 pontos, após a vitória por 2 a 0 sobre o Americana no Zanaga. Já São Roque e Karatê entraram em campo com a vaga assegurada e empataram por 2 a 2 no campo do bairro São Manoel. Ambos chegaram a 10 pontos. Agora, as equipes classificadas no Grupo A só voltam a jogar daqui três semanas, enquanto aguardarão a definição do Grupo B, que tem mais duas rodadas pela frente.

Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Na rodada do fim de semana, o Guanabara venceu o Cidade Jardim fora de casa por 3 a 1 e disparou na liderança, com 13 pontos. Na sequência da classificação, aparecem Novo Mundo (10 pontos), Pernambuco (7), Guerreiros (6), Vila Bertini (4), Rio Branco Eterno (3) e Cidade Jardim (0). Somente os quatro primeiros avançam para a próxima fase.