Santos visita o Coritiba para manter a boa fase

O Santos vai embalado para encarar o Coritiba neste domingo, às 19 horas, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o empate em casa com o Fluminense na última rodada não foi o resultado esperado, ampliou a invencibilidade da equipe na temporada para 13 partidas em todas as competições disputadas.

A última derrota do Santos aconteceu em 28 de junho para o Flamengo, no Rio, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o último resultado negativo ocorreu um pouco antes, no dia 24, para o Sport, na Vila Belmiro.

Foto: Ivan Storti - Santos FC

Diante desta boa sequência de resultados, o título brasileiro ainda é uma possibilidade, ainda que tenha ficado mais distante com o empate da última segunda-feira. O Santos ocupa a terceira colocação na tabela de classificação com 36 pontos.