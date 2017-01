Santos vence o Flamengo-SP em Barueri e avança na Copa São Paulo

A vitória foi magra, mas ainda assim o Santos conquistou o direito de disputar a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, o time venceu o Flamengo-SP por 1 a 0, com gol do zagueiro Renan Nascimento, na partida realizada na Arena Barueri, na região da Grande São Paulo. Agora aguarda o vencedor de Avaí x Rio Branco-AC para conhecer o próximo adversário na competição.

Logo aos dois minutos de jogo o time praiano já poderia ter aberto o placar com Ton Ton. Ele recebeu um cruzamento na grande área e tentou cabecear contra a meta do Flamengo de Guarulhos, mas errou o tempo da bola. Ainda assim, a bola já estava em direção ao gol adversário e saiu pela linha de fundo, tirando tinta da trave. O lance animou o time santista, que continuou pressionando.

As principais investidas eram com lançamentos para os jogadores mais avançados, como Léo Souza e André Anderson. A insistência só deu certo no final do primeiro tempo. Jonathan tentou um arremate na grande área e conseguiu um escanteio. Na cobrança Renan Nascimento subiu sozinho na primeira trave e testou para abrir o marcador em Barueri, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o Santos seguiu pressionando, mas pecou nas finalizações e não conseguiu ampliar o placar. Ainda assim, garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo.

Mais cedo, o Juventude venceu o Santo André por 5 a 3 nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal, no duelo disputado em Diadema. Agora aguarda o vencedor de Água Santa e Estanciano-SE para garantir seu adversário na próxima etapa.

Confira os resultados dos jogos realizados nesta quarta-feira:

Juventude 0 x 0 Santo André (5 x 3 nos pênaltis)

Santos 1 x 0 Flamengo-SP