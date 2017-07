Santos terá Ricardo Oliveira para tentar avançar na Copa do Brasil

O atacante – que já contraiu caxumba, pneumonia, teve um corte profundo na orelha e uma lesão no tornozelo neste ano – será titular para ajudar a equipe na difícil tarefa de vencer o rival por três ou mais gols de diferença, já que na partida de ida, no Rio, o Flamengo bateu os santistas por 2 a 0.

O Santos terá um importante reforço para tentar reverter uma desvantagem em relação ao Flamengo e avançar às semifinais da Copa do Brasil na partida desta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos: Ricardo Oliveira.

Outro retorno confirmado é o do lateral-direito Victor Ferraz, que estava afastado desde o início do mês devido à uma lesão no joelho esquerdo, se recuperou e volta à posição, que vinha sendo ocupada pelo jovem Daniel Guedes.

Os jogadores do Santos acreditam que a melhor forma de bater o Flamengo nas quartas de final da competição nacional pelo placar elástico necessário será confiar no potencial da equipe e não desistir, como disse o zagueiro Lucas Veríssimo, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“Temos totais condições de reverter esse placar. É entrar centrado, sabendo daquilo que temos que fazer. Precisamos de três gols. Vamos entrar com esse intuito do inicio ao fim. (Estratégia para vencer) Essa junção do ataque com a defesa. Todos atacando e todos defendendo. Nossa equipe está bastante unida, isso é bastante importante. E vamos em busca dessa classificação”, disse o defensor.

No Flamengo, o discurso é de respeito ao Santos, apesar do ótimo resultado construído no jogo realizado no estádio Luso-Brasileiro, no fim do mês passado. Se fizer um gol na Vila Belmiro, o time carioca obrigará o Santos a marcar, ao menos, quatro para se classificar.

O meia Diego prefere não pensar nessa vantagem, assim como se recusa a projetar o duelo contra o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, em São Paulo, pela 17.ª rodada. Mas reconhece que a semana será dura. “É uma sequência difícil, vamos por partes porque fica ainda mais pesado, né?! Agora é o momento de pensar nesse jogo da Copa do Brasil contra o Santos. O momento de pensar no Corinthians vai chegar. Nesse momento, nosso foco está direcionado para o Santos porque ele merece respeito”, frisou.

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com o atacante Geuvânio, o meia Everton Ribeiro, o zagueiro Rhodolfo (que também está lesionado) e o goleiro Diego Alves (recém-contratados), que não puderam ser inscritos na Copa do Brasil de acordo com o regulamento da competição.