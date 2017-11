Santos terá Braz e Bruno Henrique na luta por reabilitação no Brasileiro

O Santos tentará se recuperar no Campeonato Brasileiro na partida contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35.ª rodada da competição. A derrota para a Chapecoense – 2 a 0, em Chapecó (SC) – tirou as esperanças do time na conquista do título e trouxe preocupação quanto à permanência no G4 – grupo de equipes que garantirão acesso direto à fase de grupos da Copa Libertadores em 2018.

Para enfrentar o time tricolor baiano, o técnico interino Elano deverá contar com os retornos do zagueiro David Braz (recuperado de um edema na coxa esquerda) e do atacante Bruno Henrique (que cumpriu suspensão automática), artilheiro do time na temporada.

Foto: Ivan Storti / Santos FC

O meia Lucas Lima, sacado no início da segunda etapa na Arena Condá, prestes a ter o contrato encerrado com o clube e com dificuldades para a renovação – especula-se que o destino do jogador no próximo ano será o Palmeiras -, também estará entre os titulares.