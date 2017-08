Santos tenta espantar a má fase do ataque diante do Cruzeiro

A busca pelo equilíbrio entre o ataque e o setor defensivo, que sofreu apenas 13 gols em 21 jogos no Brasileirão, é destacada como o objetivo a ser perseguido pelo elenco para a sequência no torneio e também na Copa Libertadores, competição na qual o Santos terá pela frente o Barcelona, de Guayaquil, nas quartas de final.

Conhecido por propalar o seu DNA ofensivo, o Santos terá como principal desafio diante do Cruzeiro, neste domingo, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a quebra de uma fase negativa de seu ataque, que não balançou as redes adversárias nas últimas três partidas na competição.

No ataque, o técnico Levir Culpi aposta no trio Copete, Bruno Henrique (artilheiro do time na temporada, com 13 gols) e Ricardo Oliveira, veterano capitão santista, de 37 anos, que não conseguiu alcançar nesta temporada o desempenho que teve em 2015 e 2016, quando se destacou como um dos melhores jogadores do elenco. Acometido por enfermidades e sofrendo com lesões, Ricardo Oliveira fez apenas quatro gols neste ano, na pior média de sua carreira nos últimos dez anos.

Para o duelo contra o time cruzeirense, a novidade na equipe santista deverá ser o retorno do volante Renato, recuperado de dores musculares, que fará dupla na marcação com Alison. Para o retorno do jogador ao meio-campo, o treinador deverá sacar Léo Cittadini.

O Santos também aposta na “ressaca” cruzeirense, após uma desgastante semifinal de Copa do Brasil diante do Grêmio, na quarta passada, em Belo Horizonte, que valeu aos mineiros uma vaga na final da competição. O técnico do time celeste, Mano Menezes, tem dúvidas sobre poupar alguns titulares para o duelo contra os santistas.

Com 37 pontos na tabela, o Santos necessita da vitória para se consolidar nas primeiras posições do campeonato e tentar uma aproximação dos dois primeiros colocados: Corinthians, com 50 pontos, e Grêmio, com 40. Um tropeço também poderia favorecer Palmeiras, Flamengo e o próprio Cruzeiro, que vêm logo abaixo dos santistas na classificação.