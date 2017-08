Santos tem atuação apática e empata com o Coritiba

O Santos teve uma atuação apática neste domingo e empatou com o Coritiba por 0 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes sentiram a forte chuva que deixou o gramado pesado e, sem muita inspiração, terminaram o duelo aparentemente satisfeitas com o resultado.

O empate manteve o Santos na terceira colocação, agora com 37 pontos, enquanto o Coritiba está em 14º com 26. O time paulista volta a jogar pelo Brasileirão no domingo, fora de casa, contra o Cruzeiro. No dia seguinte, novamente no Couto Pereira, o Coritiba recebe o Vitória.

O Santos entrou em campo neste domingo com uma invencibilidade de 13 partidas na temporada – a última derrota aconteceu apenas em 28 de junho para o Flamengo, no Rio, pela Copa do Brasil. Mas precisava lidar com os desfalques de Renato e Ricardo Oliveira, que estão lesionados e foram substituídos por Léo Cittadini e Kayke.