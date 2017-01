Santos só empata com Rio Branco-AC e deixa vaga para a última rodada da Copa SP

O Santos perdeu a oportunidade de garantir a sua classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando contra o Rio Branco-AC, o time paulista ficou apenas no empate por 1 a 1, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Mesmo sem vencer, o Santos ainda é o líder do Grupo 25, agora com quatro pontos, um a mais do que Audax-SP e Floresta-CE, ambos com três. Na partida preliminar, os cearenses derrotaram o time anfitrião por 5 a 4, em uma surpreendente virada porque os paulistas venciam por 4 a 2.

Este vacilo santista deixou os quatro times com chances de classificação na última rodada, marcada para este domingo. O Santos vai enfrentar o Audax, às 15 horas, precisando do empate. E, se vencer, vai deixar a segunda vaga para o jogo de fundo, às 17 horas, entre Floresta e Rio Branco, com um ponto.

Léo Souza abriu o placar para o clube da Vila Belmiro logo aos sete minutos do primeiro tempo e o jogo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila, mas a trave e o goleiro Thiago impediram que o placar fosse ampliado. Na segunda etapa, aos 33, Júnior, de falta, deixou tudo igual para garantir o primeiro ponto dos acreanos.

CRUZEIRO TAMBÉM TROPEÇA – Em Mogi das Cruzes (SP), o Bragantino bateu o Cruzeiro por 1 a 0, chegou aos seis pontos e, na liderança isolada do Grupo 22, garantiu a classificação à próxima fase, pois o time mineiro faz um confronto direto contra o União Mogi-SP na última rodada. Ambos estão empatados com três pontos e o clube celeste tem a vantagem do empate pelo saldo de gols: 1 a -1.

