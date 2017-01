Santos revela cuidados especiais com Kayke e Cleber na pré-temporada

Membros da comissão técnica e do departamento médico do Santos concederam entrevista coletiva nesta segunda-feira e revelaram que dois jogadores recém-contratados, o atacante Kayke e o zagueiro Cleber, estão recebendo cuidados especiais durante a pré-temporada por causa de lesões anteriores. O clube garante, porém, que a situação deles não preocupa.

Kayke passou por cirurgia no joelho no ano passado, quando estava no Yokohama Marinos, do Japão. Mas o médico Rodrigo Zogaib garantiu que a situação do jogador não chega a preocupar, pois ele teria se recuperado bem do problema, que não possuiria relação com a decisão de o Grêmio desistir de se reforçar com ele – a versão oficial é de que o clube gaúcho cancelou o acordo em razão de cláusulas no contrato.

“O Kayke passou por cirurgia no joelho, mas isso não é impeditivo. Muito pelo contrário. Ele precisa de atenção especial nas articulações do joelho, mas não vejo isso como um problema. Ele foi tratado e está bem”, afirmou o médico santista.

Já o problema de Cleber é um déficit muscular. Essa limitação física também possui relação com a sua longa inatividade, pois ele atuou pelo alemão Hamburgo pela última vez em setembro de 2016. Zogaib assegurou que a situação logo estará resolvida. “Com o decorrer do tempo, até pela entrega dele nos treinos, não teremos problemas e vai estar totalmente com o grupo”, disse.

Além disso, a comissão técnica do Santos ainda aguarda a recuperação de Ricardo Oliveira, afastado das atividades do time por causa de uma caxumba. Mas a expectativa é de que se apresente ainda nesta semana. “Aguardamos passar a fase de doença, que tem dor muscular, febre, deixando o jogador sem condições clínicas para a pré-temporada. Provavelmente ele deve vir durante a semana”, comentou Zogaib.

O médico garantiu que esse período sem treinos não afetará a condição de Ricardo Oliveira para o começo da temporada. “Estará um pouco atrasado em comparação aos outros atletas, mas Ricardo se cuida muito fora dos treinos. Não teremos dificuldades por causa de uma semana perdida”, assegurou o médico.

Ele também explicou que vem sendo realizados trabalhos preventivos para garantir que jogadores não se contundam nesse primeiros dias de treinos. “Parte da comissão técnica, das quatro áreas que estão aqui, programou uma preparação para evitar lesões nessa volta, o que é comum em início de pré-temporada por conta da parada nas férias. Tomamos medidas para minimizar ao máximo. Teremos mudanças de intensidade a cada semana”, concluiu Zogaib.