Santos renova contrato dos irmãos gêmeos Yuri e Yan

A diretoria do Santos anunciou nesta segunda-feira a renovação dos contratos dos irmãos gêmeos Yuri e Yan. Os dois jogadores, que são volantes, chegaram ao clube da Vila Belmiro em 2016, vindos do Audax, vice-campeão paulista daquele ano.

Yuri acertou vínculo mais longo, de três anos. “Espero honrar isso dentro de campo. E estou muito feliz por dividir isso com o meu irmão. A gente sabe o quanto é difícil um estar aqui, imagina os dois. Quero melhorar aquilo que errei. Estou mais confiante e principalmente procuro ajudar meus companheiros. E toda competição que entrarmos será para ganhar”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Yordy Reyna substitui Guerrero no Peru; colegas manifestam apoio ao atacante

Yan, que chegou ao clube um pouco depois do irmão, estendeu sua ligação com o clube por mais um ano. O jogador chegou a reforçar o time B antes de ganhar suas primeiras oportunidades no time principal.