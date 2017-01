Santos renova contrato do atacante Arthur Gomes até o final de 2021

O Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do atacante Arthur Gomes por cinco anos. O atleta tinha vínculo com a equipe alvinegra até outubro de 2017, mas estendeu o acordo até o final da temporada 2021.

Arthur Gomes ingressou nas categorias de base do Santos em 2011 e, na temporada passada, foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para integrar o time profissional.

LEIA TAMBÉM: Pausa serviu para reflexão, diz presidente do União Barbarense

“Fui acolhido bem demais quando subi para o profissional. O grupo todo, os caras são sensacionais. Estou feliz demais por esse momento que estou vivendo. O professor Dorival conversa muito comigo, isso é muito bom”, afirmou.

O atacante de 18 anos relembrou com carinho sobre seu primeiro dia no clube, há seis anos. “No meu primeiro dia de teste no Santos, eu virei para a minha mãe e disse: ‘Estou me sentindo em casa, mãe’. E eu ainda nem sabia se tinha passado no teste ou não.”

A promessa se mostra otimista para o seu futuro no clube. “O amor que eu tenho pelo Santos, o carinho que tenho pelo Santos, que me acolheu, é algo muito bom. Sou muito feliz em jogar aqui, sou torcedor do Santos e quero dar muitas alegrias ao torcedor santista”, comentou. “Quero conquistar muitas coisas no clube. Vou procurar dar o meu máximo aqui, quero ser ídolo do Santos, quero deixar minha marca no clube”, finalizou o atacante.

LEIA TAMBÉM: Modesto Roma afirma que é 'ilusão' pensar em retorno de Gabriel ao Santos