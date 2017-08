Santos pode ter de brigar na Fifa e na CAS pelo cota de clube formador de Neymar

A intenção do Santos de receber uma porcentagem da transferência de Neymar como clube que formou o jogador poderá passar pela Câmara de Resoluções da Fifa e até ir parar na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Isso porque existe divergência em relação ao direito de o clube formador ser indenizado em casos em que a transferência se dá por meio do pagamento da multa rescisória.

O Paris Saint-Germain vai ter de pagar ao Barcelona 222 milhões de euros (cerca de R$ 821,4 milhões) para levar o jogador para a França. O Santos fez as contas e entende ter direito a 4% desse valor, ou seja, R$ 32,85 milhões.

Tanto o Barcelona como o PSG consideram que quando a cláusula penal (multa contratual) é paga não existe a obrigatoriedade de destinar uma parte do valor ao clube formador porque não se trata de venda. E o Regulamento de Transferências da Fifa não é claro sobre esta questão. Por isso, há o risco de o Santos ter de recorrer aos tribunais atrás do dinheiro.