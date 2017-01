Santos perde para o Avaí e está fora da Copa São Paulo

Após Palmeiras e São Paulo, mais um grande paulista caiu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No final da tarde desta sexta-feira, o Santos enfrentou o Avaí pela terceira fase da competição sub-20, na Arena Barueri, e foi derrotado por 1 a 0. O time da Vila Belmiro teve uma atuação apagada e não conseguiu segurar os avaianos.

Dessa maneira, a equipe de Santa Catarina está classificada para as oitavas de final. O adversário da próxima fase será o Juventus, que se classificou com uma vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Fluminense.

O Avaí começou a partida com uma postura mais ofensiva e pressionou o Santos, tanto que em apenas cinco minutos de bola rolando criou duas boas chances. Depois disso, o time santista mudou e passou a pressionar a saída de bola adversária. Mesmo assim, seus lances ofensivos se limitavam a chutes de fora da área. Aos 36 minutos, o Avaí teve a melhor chance de abrir o placar em cabeçada de Filipe, mas o zagueiro Matheus tirou em cima da linha.

O retorno para a segunda etapa foi bastante parecido com o início da primeira. Com muita intensidade, o Avaí criou duas chances com menos de dez minutos de jogo. Após um período sem muitas oportunidades, o time catarinense voltou ao ataque aos 29 minutos, quando Juninho cruzou para Vinícius Baiano desviar para o fundo do gol.

Após o gol sofrido, o Santos se lançou ao campo de ataque em busca de reverter o resultado e quase chegou ao empate em duas oportunidades, com Richard Lucas e Matheus, mas nenhum dos dois conseguiu balançar as redes.

