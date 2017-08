Santos obtém efeito suspensivo e STJD reduz punição do presidente

Dois dias após sofrer dura punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, obteve efeito suspensivo e viu sua pena ser amenizada por decisão do vice-presidente do tribunal, o auditor Paulo César Salomão Filho. O presidente santista teve suspensa a multa de R$ 100 mil e a suspensão de 120 dias foi reduzida para apenas 15.

“Informo que através de despacho, foi deferido parcialmente o pedido requerido pelo recorrente, ficando suspensa a multa aplicada, devendo o Presidente do Santos F.C. Modesto Roma Junior cumprir 15 (quinze) dias da suspensão em razão da penalidade imposta, restando suspenso o cumprimento do restante da penalidade aplicada pela Terceira Comissão Disciplinar até o julgamento do recurso”, afirmou o auditor.

LEIA TAMBÉM: Hortolândia Futsal encerra 1ª experiência na Liga Paulista sem pontuar

Modesto Roma Júnior havia sido punido devido ao ofício encaminhado pelo Santos à CBF pedindo anulação da partida contra o Flamengo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O time paulista alegava interferência externa em lance de marcação de pênalti. Foram 3 votos a 2 pela punição.