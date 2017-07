Santos muda lista da Libertadores por lesão de lateral e deve cortar Vitor Bueno

O Santos retificou, na tarde desta segunda-feira, a lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores, horas depois de ter divulgado a relação com os 30 jogadores que disputarão a próxima fase da principal competição do continente. A troca foi motivada pela lesão do lateral-direito Caju. Em seu lugar, o clube inscreveu o jovem Orinho, de 20 anos, que integra a equipe B santista.

Caju, de 21 anos, que seria colocado na lista no lugar de Matheus Ribeiro, sentiu dores na panturrilha esquerda após a partida do time contra o Atlético-GO, no sábado passado, em Goiânia, válida pela 11ª rodada do Brasileirão e que terminou empatada em 1 a 1. Exames realizados no CT Rei Pelé, nesta segunda, constataram um estiramento no músculo sóleo do atleta.

Até agora, o Santos enviou à Conmebol, entidade que organiza a Libertadores, os documentos que garantem a entrada dos volantes Emiliano Vecchio (na vaga de Matheus Oliveira) e Alison (no lugar de Yan), além de Orinho (que substituirá Caju).