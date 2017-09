Santos jogará no Equador pela Libertadores cheio de desfalques

Além de encarar a força do Barcelona de Guayaquil como mandante, o Santos terá que superar uma série de desfalques no duelo da próxima quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O técnico Levir Culpi relacionou 18 jogadores para o compromisso, sendo que não poderá contar com outros oito atletas, ainda que dois desses desfalques sejam de jogadores que não foram inscritos no torneio continental.

As duas últimas baixas do Santos foram sofridas no clássico do último domingo com o Corinthians, vencido por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante colombiano Copete deixou o jogo com dores na coxa esquerda, enquanto o zagueiro Gustavo Henrique precisou ser substituído por causa de um incômodo no joelho esquerdo. A gravidade dos problemas será determinado através de exames médicos, mas eles nem viajaram ao Equador.

Foto: Ivan Storti / Santos FC

O atacante Nilmar, com conjuntivite, e o goleiro Vladimir, com dores nas costas, foram vetados pelo departamento médico. O meia Vecchio se recuperou de lesão na coxa direita, mas ainda não adquiriu o condicionamento físico e técnico ideal para voltar a ser utilizado. Já o lateral Caju retornou ao clube após a sua transferência ao Lille não ser concluída, mas o seu futuro continua incerto.