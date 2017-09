Santos folga para recuperar forças diante de maratona nas próximas semanas

O elenco do Santos deverá retomar a rotina de treinos na tarde desta segunda-feira no CT Rei Pelé, na Baixada Santista, com vistas ao clássico diante do Corinthians, no próximo dia 10 (domingo), às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Levir Culpi decidiu dar mais uma folga ao grupo, neste domingo – já havia concedido descanso entre segunda e quarta-feira passada -, para recuperar a equipe que terá uma maratona pela frente a partir do confronto diante do líder do Brasileirão. Serão cinco jogos em apenas 13 dias.

Depois de enfrentar o Corinthians, o time santista ainda terá dois duelos contra o Barcelona, de Guayaquil, do Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores (nos dias 13 e 20), além de Botafogo (dia 16) e Atlético Paranaense (dia 23) pelo Nacional.