Santos fica no 1 a 1 com Cruzeiro e acumula quarto empate seguido

Foto: Thomás Santos - AGIF - Estadão Conteúdo

O Santos foi melhor no primeiro tempo e o Cruzeiro, no segundo. No fim das contas, 1 a 1 no placar neste domingo, no estádio do Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente com Bruno Henrique, mas a equipe celeste deixou tudo igual com Rafinha.

O resultado não mexeu a posição das equipes na tabela. O Santos permanece em terceiro lugar, com 38 pontos, e acumulou o quarto empate consecutivo na competição. O Cruzeiro continua em sexto, com 31, e viu o Botafogo colar na briga pelo G6.

As equipes agora terão uma semana de folga por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e voltam a campo apenas no dia 10. O Santos terá o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. O Cruzeiro visitará a Chapecoense, em Chapecó.