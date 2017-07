Santos faz três mudanças na lista de inscritos na Libertadores

O Santos anunciou nesta segunda-feira a realização de três mudanças na lista de inscritos do clube para as oitavas de final da Copa Libertadores. O técnico Levir Culpi promoveu as entradas de Caju, Vecchio e Alison, substituindo Matheus Ribeiro, Matheus Oliveira e Yan, respectivamente.

Recém-recuperado de uma grave lesão, Caju participou dos últimos dois jogos do Santos e agora vai vestir a camisa de número 13 na sequência da Libertadores. Vecchio estava fora dos planos de Dorival Júnior, mas voltou a ser aproveitado após a queda do treinador, ainda que só tenha entrado em campo em uma vez em 2017 – ele assumiu a camisa 21. Já Alison retornou de empréstimo do Red Bull Brasil após o Campeonato Paulista e disputou três jogos pelo time.

Entre os jogadores cortados, o nome que mais chama a atenção é o de Matheus Ribeiro. Afinal, ele chegou ao clube após ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Atlético Goianiense. E embora não tenha se destacado e conquistado seu espaço, disputou sete jogos oficiais pelo time, sendo um pela Libertadores. Agora, porém, foi preterido por Caju. Descartar Matheus Oliveira e Yan não chega a ser uma surpresa, pois ambos ainda nem atuaram pelo Santos em 2017.