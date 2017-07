Santos faz nova alteração de última hora e recoloca Caju em lista da Libertadores

O Santos fez uma nova alteração na lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores no momento de enviar a relação à Conmebol e, por opção da comissão técnica, recolocou o lateral-direito Caju entre os 30 atletas selecionados para o embate contra o Atlético Paranaense, nesta quarta, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, na primeira partida entre as equipes neste mata-mata.

Caju, de 21 anos, que substituía Matheus Ribeiro, havia sido sacado da listagem – Orinho havia entrado em seu lugar – após ter sentido dores na panturrilha esquerda no empate em 1 a 1 diante o Atlético Goianiense, no sábado passado, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o jovem poderá se recuperar de um diagnóstico de estiramento no músculo sóleo, confirmado em exame realizado nesta segunda-feira, a tempo de participar da segunda partida contra os paranaenses, fato considerado fundamental para a decisão.

Desta forma, o Santos enviou à entidade que organiza a Libertadores os documentos que garantem a entrada dos volantes Emiliano Vecchio (na vaga de Matheus Oliveira) e Alison (no lugar de Yan), além de Caju – e não mais Orinho – no lugar de Matheus Ribeiro. A comissão técnica santista possui até 48 horas antes do duelo da volta contra o Atlético Paranaense, em Santos, marcado para 10 de agosto, para fazer mais três mudanças, caso seja de seu interesse.