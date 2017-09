Santos fará treino aberto na Vila Belmiro

O elenco do Santos terá um apoio extra na preparação para o clássico contra o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que o último treinamento da equipe antes do confronto será aberto ao torcedor e no seu estádio. Foto: Ivan Storti / Santos FC / Divulgação

Ao contrário do que costuma ocorrer, com os treinamentos sendo realizados no CT Rei Pelé, a atividade do próximo sábado será na Vila Belmiro, a partir das 10 horas. Para acompanhar o treino, o torcedor terá que doar 1kg de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) para acessar o estádio através dos portões 7 e 8 do estádio.

A ação do Santos repete a adotada pelo São Paulo recentemente, na véspera do clássico contra o Palmeiras, também pelo Brasileirão. A diferença é que a partida seria disputada no estádio do rival e o clube que convocou o torcedor a apoiar os seus jogadores luta contra o rebaixamento.