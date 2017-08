Santos evita tom de vingança contra o Flamengo por eliminação na Copa do Brasil

Os jogadores do Santos rechaçam a hipótese de vingança ao projetar o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, válido pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno da competição. O sentimento seria motivado pela polêmica desclassificação santista na Copa do Brasil, exatamente contra o time rubro-negro carioca, mesmo tendo vencido a partida por 4 a 2 (a eliminação ocorreu pelo critério dos gols marcados como visitante).

O árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden voltou atrás na marcação de uma penalidade máxima a favor dos santistas aos 40 minutos do primeiro tempo daquela partida, disputada na quarta-feira passada, no estádio da Vila Belmiro. No entanto, os jogadores do Santos entenderam que a mudança de opinião de Vuaden foi motivada por uma interferência externa – uma informação passada pelo repórter Eric Faria, da TV Globo, ao quarto árbitro. O episódio gerou a entrega de um ofício por parte da diretoria santista à CBF com pedido de descredenciamento do jornalista, entre outras medidas.

No entanto, o atacante Jonathan Copete garantiu, em entrevista coletiva nesta terça-feira, que a polêmica não deverá influenciar no comportamento dos jogadores na partida desta quarta. “Vingança não. É um jogo totalmente diferente. O que aconteceu, aconteceu. Sabemos que o Brasileiro tem outra pegada. Precisamos dos três pontos para seguir à frente na tabela”, ressaltou o colombiano.