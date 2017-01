Santos enfrenta time marroquino no Pacaembu em seu primeiro jogo na temporada

O Santos entrará em campo neste sábado para a sua primeira partida na temporada de 2017. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, às 18h30, a equipe do técnico Dorival Júnior vai encarar o marroquino Kenitra e dará o pontapé inicial em um ano tão especial para o clube, que volta à disputa da Copa Libertadores.

Vice-campeão brasileiro em 2016, o Santos entra na temporada cheio de sonhos e neste sábado terá a primeira chance de comprovar esta expectativa à torcida. Será apenas o segundo teste para Dorival Júnior, depois do jogo-treino contra o Nacional que o time alvinegro goleou por 9 a 1, na última terça-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

O adversário incomum, apenas o lanterna do Campeonato Marroquino desta temporada, foi indicado por um dos patrocinadores santistas, a Royal Air Maroc, empresa de tráfego aéreo do país africano.

Justamente pelo caráter festivo da partida e o primeiro encontro com o torcedor em 2017, o Santos preparou uma série de ações para este sábado. O clube apresentará seu novo uniforme para a temporada e também promete mostrar a maior bandeira do mundo, apesar de não ter revelado maiores detalhes sobre ela.

Mas o principal atrativo no Pacaembu, ao menos para os torcedores, será ver os novos reforços santistas em campo. A tendência é que o lateral-direito Matheus Ribeiro e os atacantes Kayke e Vladimir Hernández estreiem pelo clube. O zagueiro Cléber, com dores na panturrilha, e o atacante Bruno Henrique, oficializado somente na última sexta-feira, estão fora. Já o volante Leandro Donizete ficou de fora dos treinos ao longo da semana e não deve atuar.

A incerteza também se estende para a escalação que deverá entrar em campo. Contra o Nacional, o Santos teve no primeiro tempo: João Paulo; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota e Vitor Bueno; Arthur Gomes e Rodrigão. Mas Lucas Lima, Copete e Hernández estavam a serviço de suas seleções e devem atuar, assim como Vanderlei. Por outro lado, Ricardo Oliveira provavelmente será desfalque por estar em busca da melhor forma física.

Desta forma, o Santos deverá entrar em campo neste sábado com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.