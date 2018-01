Santos empata com Mirassol, mas avança para terceira fase da Copa SP nos pênaltis

Santos e Vitória são mais duas equipes garantidas na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nas partidas que fecharam a rodada desta quinta-feira, os dois clubes superaram adversários do interior de São Paulo e seguem vivos na briga pelo título.

No estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o Santos empatou com o Mirassol por 1 a 1 e só se classificou nos pênaltis. Walison Madalana abriu o placar para os santistas no primeiro tempo e Lucas Rodrigues deixou tudo igual na etapa final. Nos pênaltis, todos os jogadores do time da Baixada Santista converteram as suas cobranças e o goleiro Renan Pastre defendeu um dos chutes da equipe do interior.

LEIA TAMBÉM: Santos confirma contratação de Eduardo Sasha por empréstimo de um ano

Na próxima fase, o time da Vila Belmiro enfrenta o Figueirense, que também se classificou nesta quinta-feira ao bater o Novorizontino-SP por 1 a 0.