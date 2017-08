Santos é dominado pelo Atlético-PR, mas vence por 1 a 0

O Santos foi pressionado, viu o Atlético-PR dominar os 90 minutos em plena Vila Belmiro nesta quinta-feira, mas fez o que foi preciso para garantir a vaga nas quartas de final da Libertadores. Mesmo com uma fraca atuação, a equipe alvinegra aproveitou rara oportunidade para vencer por 1 a 0, resultado mais do que suficiente para levá-la à próxima fase após o triunfo por 3 a 2 na ida, há um mês, em Curitiba.

Se foi dominado e viu o adversário criar as principais situações de gol, o Santos contou outra atuação inspirada de Vanderlei, mas também do zagueiro Lucas Veríssimo, que tirou um gol certo do adversário em cima da linha. Foi preciso também um pouco de sorte em algumas finalizações atleticanas, como quando Jonathan acertou a trave no segundo tempo. E em um contra-ataque, Bruno Henrique marcou para acabar com qualquer chance de reação do adversário.

Foto: Lucas Baptista / Futura Press / Estadão Conteúdo

O resultado manteve a invencibilidade do Santos nesta Libertadores, mas o time alvinegro não poderá repetir esta atuação se quiser brigar pelo título. Afinal, nas quartas de final vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que surpreendeu o Palmeiras nas oitavas. O primeiro jogo acontecerá no Equador.