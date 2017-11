Santos é dominado pela Chape e dá adeus à luta pelo título

O Santos teve uma atuação melancólica nesta segunda-feira. Dominada do início ao fim e com seus principais jogadores, como Lucas Lima, desaparecidos em campo, a equipe de Elano foi facilmente derrotada pela Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Darlla Wolski - Futura Press - Estadão Conteúdo

O resultado, aliás, tirou matematicamente o Santos da briga pelo título do Brasileirão. Está em quarto com 56 pontos, 12 atrás do Corinthians. Mesmo que uma improvável combinação o fizesse alcançar o líder, faltando quatro rodadas, ainda ficaria atrás no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Já a Chapecoense chegou aos 44 pontos, subiu para 13º e ficou bem próxima de se garantir na primeira divisão. Foi, ainda, a sua sexta partida sem derrota.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira para enfrentar times baianos. Enquanto a Chapecoense recebe o Vitória novamente na Arena Condá, às 20 horas, o Santos encara o Bahia em Salvador, às 21h.