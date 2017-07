Santos confirma lesão e afastamento de Vitor Bueno pelo resto da temporada

O Santos confirmou na noite desta segunda-feira que o atacante Vitor Bueno está fora do restante da temporada. Exames realizados no CT Rei Pelé, em Santos, detectaram o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito do jogador, ocorrido durante a partida do time contra o Atlético Goianiense, no sábado passado, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro – o jogo terminou empatado em 1 a 1.

O atleta, de 22 anos, deverá ser submetido a uma cirurgia até o próximo fim de semana, de acordo com o comunicado emitido pelo clube. Nesta temporada, Vitor Bueno havia participado de 30 jogos, marcado nove gols e feito três assistências. Ao todo, o atacante já disputou 83 partidas com a camisa do Santos (tendo assinalado 23 gols).

LEIA TAMBÉM: Cuca diz que ansiedade atrapalhou o Palmeiras contra o Tucumán

A contusão do atacante cria mais um problema para o técnico Levir Culpi, que ainda não escolheu o substituto para o jogador na lista de relacionados para as oitavas de final da Copa Libertadores.