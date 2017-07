Santos confia no ataque para vencer Grêmio e assumir vice-liderança do Brasileiro

O Santos encara o jogo contra o Grêmio, neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, como um desafio para subir na tabela e se consolidar na luta pelo título da competição nacional. Com o triunfo, o time paulista ultrapassaria os gaúchos na tabela. Hoje, o Santos é o terceiro na classificação, com 30 pontos, enquanto o Grêmio está na vice-liderança, com 32.

Um dos trunfos do técnico Levir Culpi para superar o forte time gremista é o atacante Ricardo Oliveira, que retornou à equipe, depois de dois meses afastado, na polêmica partida contra o Flamengo, na quarta passada, que resultou na eliminação da equipe na Copa do Brasil, mesmo com a vitória por 4 a 2 diante dos cariocas na Vila Belmiro.

Ricardo Oliveira demonstra confiança na força do elenco santista, especialmente no poderio ofensivo, ressaltou a boa fase da equipe e disse acreditar na vitória, apesar da ótima fase dos adversários.