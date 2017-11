Santos aposta em juventude e improviso contra a Chapecoense

Desde a saída de Levir Culpi, Elano vem promovendo algumas mudanças no Santos. E é exatamente sua aposta no rejuvenescimento do elenco que promete ser a tônica para o duelo contra a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó, no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas últimas partidas, Elano promovera à titularidade Caju, Alison e Arthur Gomes, todos revelados pelo clube. Também deu chance para Rodrygo, de 16 anos, estrear contra o Atlético Mineiro.

Foto: Ivan Storti / Santos FC

E, agora, com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo de Bruno Henrique, o técnico relacionou o atacante Yuri Alberto, também de apenas 16 anos. Promovido ao elenco principal no último dia 1º, ele deve ficar como opção no banco nesta segunda, embora seja forte candidato a entrar durante o confronto.