Santos aguarda regularização de visto para apresentar colombiano Hernández

O Santos já contratou cinco jogadores para a temporada 2017, mas ainda falta apresentar um deles ao seu torcedor. O meia-atacante colombiano Vladimir Hernández ainda não teve o seu visto de trabalho regularizado, o que faz a diretoria ser cautelosa e ainda não oficializá-lo como um reforço.

Curiosamente, Hernández foi o primeiro jogador a ter sua contratação acertada pelo Santos, em outubro de 2016, quando selou um acordo com o clube para assinar um vínculo válido por cinco temporadas. Depois, seguiu defendendo o Junior Barranquilla no futebol colombiano.

Hernández vem treinando ao lado dos companheiros do Santos, mas ainda não apresentado como reforço do Santos. Ele precisará deixar o País nos próximos dias para regularizar a situação. Mas ainda não está definido quando isso vai ocorrer, pois neste domingo ele foi chamado para completar a seleção colombiana que enfrentará o Brasil em amistoso na próxima quarta-feira, no Engenhão.

Além dele, outro jogador santista foi lembrado pelo técnico José Pekerman, o atacante Copete. Já Tite convocou o meia Lucas Lima para atuar pelo Brasil no compromisso que terá a sua renda revertida para as famílias das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense.

Com isso, Dorival não poderá contar com esses três atletas na próxima terça-feira, quando o Santos vai disputar jogo-treino contra o Nacional-SP, no CT Rei Pelé. Depois, no sábado, será a vez de o time fazer um amistoso com o marroquino Kenitra, no Pacaembu, para apresentação do elenco para a temporada 2017 ao torcedor.

