Santistas lamentam gol do Bahia em um contra-ataque: ‘Desestruturou nosso time’

O sentimento de todos no Santos depois da derrota de virada para o Bahia por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, era de frustração. O terceiro revés seguido do time no Campeonato Brasileiro só não complicou a situação com relação à vaga na Copa Libertadores por causa de tropeços dos rivais cariocas na rodada – Flamengo, Vasco e Botafogo.

O atacante Bruno Henrique comentou logo após a derrota, ainda no gramado, que o segundo gol do Bahia – contra de Alison depois de um rápido contra-ataque, no início da segunda etapa – minou as forças do Santos na partida, já que a equipe vinha jogando bem desde o primeiro tempo.

LEIA TAMBÉM: Corinthians domina cenário nacional após conquista do primeiro título em 1990

“Olha, nós dominamos o jogo, fizemos o gol. Fizemos um bom primeiro tempo, mas voltamos e tomamos um gol no contra-ataque, isso desestruturou o nosso time. Agora não é hora de falar de falar de acertos e erros, temos que trabalhar para chegar ao nosso objetivo”, afirmou Bruno Henrique em entrevista ao SporTV.