San Lorenzo passa nos pênaltis e Libertadores tem duelos das quartas definidos

O San Lorenzo foi a última equipe a garantir classificação para as quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, a equipe entrou em campo com boa vantagem diante do Emelec, mas foi surpreendida em pleno Nuevo Gasómetro e só confirmou a oitava e última vaga na próxima fase nos pênaltis.

Depois de vencer por 1 a 0 no Equador, o San Lorenzo precisava apenas de um empate para confirmar a vaga. Mas Lastra, logo aos dois minutos do segundo tempo, garantiu o gol que devolveu o placar ao Emelec. O time visitante ainda atuou com um a menos por quase meia hora, após a expulsão de Bagui, mas segurou a pressão e levou o duelo para os pênaltis.

Na disputa das penalidades, mais emoção para o torcedor do San Lorenzo. Luna, do Emelec, foi o primeiro a perder, na terceira cobrança equatoriana. Belluschi encerrava a série para os argentinos e precisava marcar para garantir a vaga, mas Dreer defendeu.