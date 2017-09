Sampaoli lamenta empate da Argentina e admite: ‘Nos complicamos mais’

A seleção argentina perdeu uma grande chance de se aproximar de uma vaga para a Copa do Mundo do ano que vem nesta terça-feira. Em casa e diante da lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, não passou de um empate por 1 a 1 diante da Venezuela, que manteve a equipe fora da zona de classificação para o torneio na Rússia.

A má fase da seleção é sentida até pelos rivais, como analisou o técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, após o empate. “Os argentinos são muito talentosos, com muita qualidade, mas estão vivendo um momento de angústia, não estão acostumados e não trabalham muito bem nestes momentos.”

Terceiro técnico argentino nas Eliminatórias – após as demissões de Gerardo Martino e Edgardo Bauza -, Sampaoli admitiu os defeitos de sua equipe, mas considerou que nem tudo nesta terça-feira foi negativo. Ele exaltou o poder de criação da seleção no primeiro tempo e lamentou as chances desperdiçadas.

LEIA TAMBÉM: Seleção faz 1º treino com Neymar; sem lesão, Coutinho participa do aquecimento

“No primeiro tempo, poderíamos ter terminado com três gols, mas, lamentavelmente, pela falta de contundência, mantivemos a Venezuela na partida”, avaliou. “Se seguirmos jogando como fizemos no primeiro tempo, vamos ficar mais perto da classificação.”

Para garantir-se na Copa do Mundo da Rússia sem depender de nenhum outro resultado, a Argentina precisa vencer suas duas partidas finais nas Eliminatórias. No dia 5 de outubro, recebe o concorrente direto Peru, quarto colocado também com 24 pontos. No dia 10, os argentinos visitam o Equador, oitavo colocado, com 20 pontos.