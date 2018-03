Salvação do Rio Branco ‘vale título’ neste domingo

Rio Branco x Grêmio Osasco, domingo de manhã, Décio Vitta… Tal combinação traz boas lembranças ao torcedor do Tigre. No mais marcante encontro entre os clubes nestas circunstâncias, o alvinegro venceu por 2 a 0 e conquistou seu primeiro título na era profissional, na Série A3 de 2012. Ano passado, pela mesma divisão, as duas equipes se enfrentaram na última rodada da primeira fase e o time de Americana repetiu o placar, se classificando entre os primeiros.

Já amanhã o confronto tende a ser mais dramático. Seriamente ameaçado de rebaixamento para a quarta e última divisão estadual, o Rio Branco precisa vencer e torcer por tropeços de Olímpia e Marília para escapar daquele que seria seu maior vexame em 104 anos de história. Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

Todo o cenário de tensão faz com que o diretor de futebol riobranquense Dado Salau trate o jogo com importância ainda maior que a final de seis anos atrás: “Talvez eu seja audacioso em falar isso, mas esse jogo vale mais que um título para o Rio Branco por tudo o que representa”.

Se não conseguir evitar o rebaixamento, o Tigre não poderá disputar no segundo semestre a Copa Paulista, que só permite a inscrição de clubes das séries A1, A2 e A3, e com isso ficará mais de um ano sem jogar uma partida oficial, até sua estreia na quarta divisão, que costuma começar entre os meses de abril e maio. Apesar da situação financeira delicada, Dado promete inscrever o alvinegro na Copa Paulista caso consiga a permanência na A3.

“Se ficarmos na A3, a gente joga a Copa Paulista. Vou passar o boné na cidade, pedir ajuda a empresários, fazer o possível. Neste momento tenho que dizer que quem quer ver o Rio Branco vivo e ainda jogando em Americana, precisa ir para o estádio neste domingo nos apoiar”, afirmou o dirigente.

Os ingressos para a partida decisiva já estão à venda na Sede Náutica, lojas Dado Tintas e pastelarias do Chico (Mercadão) e Casa da Fogazza. Amanhã, chegarão às bilheterias. Os valores são R$ 20 (arquibancadas descobertas) e R$ 30 (cativas), e metade do preço para quem tiver direito à meia-entrada ou adquirir os convites até este sábado.

EFEITO SUSPENSIVO

Na última quarta-feira, contra a Matonense, Dado Salau ficou à beira do campo na função de “treinador por um dia” devido à suspensão de André Ricardo Pereira, o Andrezão, que foi efetivado no cargo após a saída de William Sander no dia anterior. Mas a aventura do dirigente no banco de reservas para por aí. O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu efeito suspensivo e Andrezão poderá dirigir o time normalmente da área técnica neste domingo.