Salvação do Rio Branco depende de ‘forcinha’ do maior rival

Apenas um ponto separa o Rio Branco do União Barbarense na tabela do Campeonato Paulista da Série A3, mas o suficiente para distinguir radicalmente a forma como cada um vai encarar a última rodada da competição, neste domingo (25), com todos jogos programados para as 10 horas. Enquanto o Tigre ressurgiu das cinzas após vencer duas partidas consecutivas e ainda mantém a esperança de se afastar do rebaixamento, o Leão da 13 já trata a queda para a quarta divisão estadual apenas como questão de tempo, depois de não ter vencido os últimos sete jogos e agora depender de uma combinação quase impossível.

Até o momento, três times já estão matematicamente rebaixados: Mogi Mirim, Matonense e Manthiqueira. As outras três vagas do Z6 serão preenchidas entre quatro equipes que ainda sonham em se afastar do fantasma do rebaixamento. O Olímpia, com 19 pontos, é o 14º colocado, o primeiro acima da zona, e o que está mais próximo de se salvar. Domingo, receberá o Atibaia. Uma vitória deve livrar a equipe da queda, mas desde que o Marília, que também tem 19 pontos, não reverta os três gols de saldo que os separam na classificação. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Abaixo deles é que aparece o Rio Branco, com 17 pontos. A favor do Tigre, está o fato de enfrentar, no estádio Décio Vitta, o Grêmio Osasco sem muitas pretensões, já que o adversário não pode mais se classificar e também não tem risco de cair, além do fato de ter a possibilidade de ultrapassar seus concorrentes diretos no número de vitórias. Isso faz com que uma vitória alvinegra, combinada com no máximo empates de Olímpia e Marília, salve a equipe de Americana, que chegaria a seis vitórias no campeonato, contra cinco dos adversários.

Mas aí surge a grande polêmica da última rodada: para que o Marília não vença, o Rio Branco dependerá de uma “forcinha” de seu maior rival União Barbarense, que jogará justamente contra o MAC em Santa Bárbara d’Oeste. Apesar de ter 16 pontos e até poder alcançar e ultrapassar Rio Branco, Marília e Olímpia, o Leão da 13 precisaria reverter 13 gols de saldo para o primeiro time fora do Z6 para se salvar.

A situação já faz com que torcedores tenham levantado nas redes sociais a velha discussão de que o União poderia entregar seu jogo para puxar o rival Rio Branco para a degola também. O time de Santa Bárbara tem a pior campanha como mandante da Série A3, com apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas.