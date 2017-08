Salários de jogadores afastados pelo São Paulo somam cerca de R$ 900 mil

O São Paulo vai gastar cerca de R$ 900 mil em salários por mês com jogadores que estão fora dos planos. Além do meia Cícero, afastado na última quarta-feira por decisão da diretoria e da comissão técnica, outros três jogadores também apenas treinam, à espera de uma negociação: o zagueiro Lucão, o goleiro Denis e o meia Wesley. Os dois últimos continuam trabalhando com o time principal, mas não serão utilizados pelo técnico Dorival Junior.

O clube tem poucas perspectivas de resolver esse dilema financeiro. Como Cícero, Lucão e Wesley já fizeram mais de seis jogos no Campeonato Brasileiro, não poderiam atuar por outro time da Série A. Isso diminui a possibilidade de transferência para clubes da primeira divisão nacional. A saída, portanto, seria negociação com o exterior ou com alguma equipe da Série B. O Internacional demonstrou interesse em Cícero no mês passado, mas o negócio não evoluiu.

Wesley e Cícero têm salários altos (cerca de R$ 350 mil). O primeiro chegou ao São Paulo em 2015, em uma contratação conduzida pelo então presidente Carlos Miguel Aidar, que vivia disputa com o antigo clube do jogador, o Palmeiras. Cícero veio do Fluminense, onde tinha seus vencimentos divididos entre o clube e a patrocinadora.