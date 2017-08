Saída de Renan do time é decisão técnica, diz Dorival

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, disse nesta sexta-feira que a troca de goleiros no São Paulo – Renan Ribeiro deixou o time titular para dar lugar a Sidão, em mudança promovida no treino da última quinta – foi uma decisão estritamente técnica e tomada pelo próprio treinador. Ele negou que fatores externos, como a situação indefinida da renovação de contrato de Renan, tenham interferido na questão.

“Foi uma posição minha e que não tem nada a ver com qualquer outra situação que seja. Minha preocupação é com o que eu vejo em campo. Falei para o Renan que não é o fim do mundo. Ele vai repensar uma situação e outras, e vai melhorar. A mim, cabe pensar no melhor para a equipe”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Dorival reconheceu que mudanças recorrentes de goleiros, algo que vem acontecendo no São Paulo nesta temporada, não são favoráveis para a equipe. “Esse não é um movimento ideal. Não podemos ter esse tipo de situação. Mas este está sendo um ano complicado para o São Paulo e as coisas acabam acontecendo por não haver equilíbrio no time. Quando não há equilíbrios, os questionamentos vêm.”