Ryan Giggs é anunciado como novo técnico da seleção do País de Gales

Depois de não conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a seleção do País de Gales anunciou nesta segunda-feira o seu novo treinador. E trata-se de um nome conhecido: o ex-jogador Ryan Giggs, que fez história pelo Manchester United.

Galês de 44 anos, Giggs defendeu a seleção de seu país em 64 duelos – entre 1991 e 2007 – e terá agora o seu primeiro desafio oficial como treinador. Antes, depois de atuar por 23 anos como jogador no Manchester United, ele foi interino do clube no final da temporada 2013/2014. Depois, permaneceu como assistente até julho de 2016.

Giggs assinou um contrato de quatro anos com a Associação de Futebol Galesa. “Estamos extremamente felizes de apontar Ryan como o novo técnico da seleção. Com a sua imensa experiência como jogador, técnico e assistente do maior clube do mundo, estamos confiantes no futuro sucesso da seleção”, comentou Jonathan Ford, diretor executivo da federação.