Rumo à profissionalização, futebol feminino fará parte do TMS da Fifa em 2018

O TMS é o sistema da Fifa que monitora o mercado internacional de transferências e publica dados oficiais das transações, a fim de garantir mais transparência no futebol masculino. Com a decisão, as atletas mulheres entrarão oficialmente no mercado de transferências e os clubes poderão vender e/ou emprestar as suas peças para equipes nacionais e internacionais.

O TMS também incluirá os times femininos no mecanismo de solidariedade, que garante ao clube formador do atleta direito a 5% dos valores envolvidos em cada transferência internacional do jogador. O porcentual é dividido pelos clubes defendidos pelo atleta dos 12 aos 23 anos.

Para a CBF, a medida da Fifa fomenta a profissionalização do futebol feminino, pois as equipes só poderão usar o sistema se tiverem as suas atletas registradas em carteira profissional. E esse mercado tende a crescer no Brasil, já que, a partir de 2019, todos os clubes que não tiverem um time feminino em torneios nacionais serão proibidos de disputar a Copa Libertadores. Dos 20 times da Série A de 2017, apenas sete contam com equipes de mulheres.

LEIA TAMBÉM: Rueda confirma ausência de Guerrero no Fla, mas faz mistério sobre substituto

“É uma medida que fortalece e profissionaliza ainda mais o futebol feminino”, avaliou Marco Aurélio Cunha, coordenador de Futebol Feminino da CBF.

Alguns clubes – como Iranduba-AM, Ferroviária-SP e Sport – passaram a ter contratos profissionais com as atletas somente em 2017, mas ainda são exceção no Brasil. O Santos é pioneiro neste quesito. Em 2015, o presidente Modesto Roma Júnior voltou a investir nas “Sereias da Vila” após três anos de hiato. A equipe foi campeã brasileira de 2017 e recebe R$ 100 mil mensais do clube, além de benefícios como moradia, planos de saúde e faculdade para o elenco.

“É um caminho sem volta e uma grande oportunidade para os clubes brasileiros no departamento feminino garantir seus direitos e de suas atletas, podendo inclusive negociar suas transferências”, acrescentou Marco Aurélio Cunha.