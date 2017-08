Rummenigge diz que preferia erguer estádio com dinheiro pago pelo PSG por Neymar

O CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, disse que nunca gastaria nada perto dos 222 milhões de euros (cerca de R$ 819 milhões) que o Paris Saint-Germain pagou para tirar o brasileiro Neymar do Barcelona. Rummenigge afirmou que preferia construir um estádio com o dinheiro empreendido no negócio, que se tornou a contratação mais cara da história do futebol mundial.

“Durante a transferência de Neymar, me perguntei sobre uma questão mais importante: Neymar ou o Allianz Arena? Tenho que dizer claramente que prefiro a Allianz Arena, que é mais importante. Nós do Bayern de Munique temos uma filosofia diferente”, enfatizou o dirigente alemão em entrevista à revista alemã Bild, publicada nesta quarta-feira, ao comentar .

LEIA TAMBÉM: Advogado retorna ao União com missões, após desentendimento

O Bayern contraiu um empréstimo de 346 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,27 bilhão na cotação atual), em 2005, para a construção do seu novo estádio, nos arredores de Berlim, que deveria ser quitado em 30 anos, mas que já foi totalmente pago em 2014. O clube alemão tem como recorde em negociações com jogadores a contratação do francês Corentin Tolisso, ex-Lyon, pelo qual gastou 41,5 milhões de euros (cerca de R$ 152,8 milhões) para contar com o meio-campista.