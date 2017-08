Rueda vê ‘resposta boa’ de Guerrero a tratamento, mas mantém atacante como dúvida

O técnico Reinaldo Rueda afirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que Paolo Guerrero evoluiu de forma satisfatória em seu processo de recuperação intensiva de uma lesão muscular na coxa direita, mas manteve o atacante peruano como dúvida para a partida que o Flamengo fará contra o Botafogo nesta quarta, às 21h45, no Maracanã, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Lesionado desde a derrota por 3 a 2 para o Santos, sofrida no último dia 2 pelo Campeonato Brasileiro, Guerrero dependerá de um teste de vestiário nesta quarta para saber se poderá ser escalado no clássico diante dos botafoguenses. Sem poder contar com a presença do jogador na partida de ida do mata-mata, o Fla empatou por 0 a 0 com o rival no último dia 16, no Engenhão.

“Paolo ontem (segunda-feira) fez primeiro um trabalho com fisioterapeuta e preparador físico e deu uma reposta muito boa. Hoje (terça) também está com mais estímulo, mas o departamento médico não definiu (se irá liberar o atleta para ser relacionado para o jogo). Amanhã (quarta) faremos uma última avaliação para saber se podemos contar com ele”, avisou o treinador colombiano, em entrevista coletiva, na qual destacou também que o atacante vem exibindo “muita motivação” para estar em campo.