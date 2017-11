Rueda vê Flamengo mais forte após vitória sobre Corinthians

O técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, considerou a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro, que carimbou a faixa de campeão da equipe paulista, como fortalecedora para o grupo rubro-negro no complemento da competição – o Flamengo jogará na quinta contra o Santos, no Rio de Janeiro, e encerrará sua participação no Brasileirão diante do Vitória, no próximo domingo, em Salvador.

“Para nós, o Brasileirão é super importante. É uma das metas que queríamos, mas é um torneio muito difícil. Estamos com muitas limitações, mas tentando a melhor colocação na tabela. Esse resultado de hoje fortalece a equipe para que nessa quinta-feira a torcida nos acompanhe. Precisamos deles para fazermos exercer nosso mando de campo e conseguirmos um bom resultado”, analisou o técnico colombiano, em entrevista coletiva depois do jogo.

Rueda procurou minimizar a discussão entre o atacante Felipe Vizeu e o zagueiro Rodholfo ainda no primeiro tempo da partida. Ambos discutiram após uma cobrança de escanteio do time corintiano. Houve gestos obscenos e os atletas quase se agrediram, o que provocou atraso no reinício do jogo. Companheiros de time tiveram que conter os dois jogadores.