Rueda vê ‘dura lição’ com eliminação e lamenta falta de entrosamento do Flamengo

O técnico Reinaldo Rueda não escondeu a decepção com a eliminação do Flamengo nas quartas de final da Copa da Primeira Liga. Na noite de quarta-feira, o time rubro-negro caiu nos pênaltis diante do Paraná, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Uma “dura lição” para os cariocas, segundo o próprio treinador.

“Temos de seguir nos fortalecendo. É uma dura lição, mas temos de saber que isso tem de nos servir para a Copa do Brasil e para o Brasileirão”, declarou o colombiano, mirando as duas principais frentes do Flamengo para o restante da temporada e deixando um pouco de lado a Copa Sul-Americana.

LEIA TAMBÉM: Com grande vantagem, Grêmio poupa titulares contra Atlético-PR na Copa do Brasil

Diante da maratona de jogos no ano, o Flamengo elegeu a Copa da Primeira Liga como competição menos importante e, por isso, escalou um time quase inteiro reserva contra o Paraná. Para Rueda, a falta de entrosamento destes jogadores foi fundamental para a eliminação.