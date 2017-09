Rueda mantém dúvidas no Flamengo e celebra ‘privilégio’ por estar na final

O técnico Reinaldo Rueda só vai revelar a escalação do Flamengo para a primeira partida da final da Copa do Brasil momentos antes do confronto desta quinta-feira diante do Cruzeiro, às 21h45, no Maracanã. Com dúvidas no gol e no ataque, o treinador manteve o mistério nesta quarta-feira e lamentou as ausências para o duelo decisivo.

“Não está sendo fácil, com Vizeu machucado, a ausência do Paolo… Fizemos dois ou três treinamentos buscando soluções e vimos quem deu a melhor resposta. Conversamos com os jogadores durante os trabalhos no campo e creio que teremos duas possibilidades muito próximas, que fecharemos hoje. A escalação ainda será definida para amanhã”, declarou.

No gol, a dúvida é entre Alex Muralha e Thiago. Sem a possibilidade de escalar o titular Diego Alves, que não está inscrito na competição, Rueda pode optar por Muralha, mas o ex-titular vem sendo muito criticado e parece ter sentido o mau momento, com falhas consecutivas. Thiago, porém, tem contra ele a inexperiência e também não mostrou total seguranças nas oportunidades que teve.