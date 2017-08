Rueda elogia Paquetá e exalta Vinicius Junior: ‘Tem um grande potencial’

Rueda apostou nos jovens porque preferiu poupar alguns titulares para o jogo da volta contra o Botafogo, na quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. Para o duelo deste sábado, ele revelou ter contado com a ajuda do auxiliar Jayme de Almeida, que comandou a equipe como interino antes da chegada de Rueda, para escalar Paquetá.

Vinicius Junior foi o maior destaque da partida ao marcar os dois gols do Flamengo. “Estou feliz, satisfeito com o comportamento dele. Penso que ele tem um grande potencial e vai seguir crescendo. Fez dois gols, ganhou confiança e eu creio que há um futuro grande para ele, para o Flamengo e para o futebol brasileiro”, elogiou o treinador.

O técnico Reinaldo Rueda não poupou elogios aos jovens do Flamengo após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na noite de sábado, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Lucas Paquetá, de 19 anos, e Vinicius Junior, de 17, comandaram o ataque rubro-negro no jogo que encerrou um jejum de quatro partidas sem vitória no Brasileirão.

“Tive poucos dias de trabalho e o professor Jayme tem sido muito importante. Eu e ele compartilhamos a ideia do Paquetá [jogando mais à frente]. No treinamento, testamos Paquetá na posição. Lucas gostou, tem vocação ofensiva, faz muito bem os movimentos. Diante de um rival difícil, com uma defesa forte, foi muito satisfatório”, argumentou o treinador, referindo-se ao meia que completará 20 anos no fim do mês.

O próprio jogador aprovou a experiência. “É uma situação até engraçada, com a qual eu sempre brinquei com o pessoal no treino e acabei tendo a oportunidade de entrar e fazer o meu melhor. Sempre busquei dar meu melhor dentro de campo, me aperfeiçoar em cada posição porque não sei onde ela vai surgir. Hoje pude fazer uma bela partida”, comemorou Paquetá.

Quanto ao clássico da próxima quarta que vale vaga na final da Copa do Brasil, Rueda se esquivou das perguntas sobre a escalação e evitou antecipar informações sobre o time. “Creio que temos que recuperar o grupo para apresentar o time em alto nível”, desconversou.

Ao encerrar o jejum de vitórias no Brasileirão, o Flamengo ganhou provisoriamente duas posições. Chegou ao quinto lugar, com 32 pontos.