Rueda diz não saber explicar derrota do Fla, mas admite ‘parte mental difícil’

O técnico Reinaldo Rueda não escondeu a decepção após ver o Flamengo sofrer mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, agora para o Coritiba, na noite da última quinta-feira, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, onde o time carioca foi batido por 1 a 0 e seguiu estacionado nos 50 pontos e na sétima posição do Campeonato Brasileiro.

Chateado depois de a equipe já ter sido derrotada anteriormente pelo Palmeiras por 2 a 0, no último domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, o treinador colombiano admitiu: “Não tem palavra para explicar (o novo resultado negativo). Isso resume toda a situação do placar de hoje (quinta). Tem a virtude do rival, que se fecha. Mas, infelizmente, não conseguimos o resultado como visitante”.

LEIA TAMBÉM: Tite faz teste com Roberto Firmino e Fernandinho no treino da seleção em Manaus

O comandante, entretanto, reconheceu que a equipe enfrenta um momento psicológico complicado e não soube lidar da melhor forma com a forte pressão por resultados nos últimos duelos do Brasileirão. Para completar, Rueda apontou que o grande número de desfalques amargados recentemente pesaram para a queda de rendimento do rubro-negro nesta reta final da competição.