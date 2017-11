Rueda despista sobre zaga do Fla contra Junior Barranquilla; Éverton está fora

O técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, não confirmou a volta de Réver, que estava lesionado, à zaga do time rubro-negro na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia.

O treinador colombiano preferiu fazer mistério sobre a escalação ao abrir a possibilidade de mandar a campo a dupla Rodholfo e Rafael Vaz, que atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, pela rodada passada do Brasileirão.

“Por sorte, (Réver) está trabalhando bem e acho que não há problema. Se vou escalar os dois ou nenhum, é uma situação que vamos definir nas próximas horas. Há de se considerar também que Rodholfo e Rafa vem em bom ritmo também. Mas é importante a experiência do Réver e a segurança de Juan para a defesa”, despistou.