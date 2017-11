Rueda confirma retornos de Diego e Juan ao Flamengo contra o Coritiba

O treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda, deverá contar com os retornos do meia Diego, convocado para os amistosos da seleção brasileira contra o Japão e a Inglaterra – este último disputado nesta terça e que terminou empatado em 0 a 0, na terça – e do zagueiro Juan (lesionado) ao time que enfrentará o Coritiba, nesta quinta, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

No entanto, Rueda – em entrevista coletiva concedida no CT do Ninho do Urubu, no Rio, nesta quarta, antes do embarque da delegação para Curitiba – não revelou se o meio-campista iniciará o duelo entre os titulares ou ficará no banco de reservas no duelo válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Diego tem uma grande disposição e chegará para jogar. Vamos avaliar depois de viagem como chega, para conversarmos com ele, se vai ser titular ou reserva. Depende de como chega. Sua experiência e sua capacidade neste momento tão difícil serão importantes”, revelou o treinador flamenguista.