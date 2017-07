CBF não reclamou de dinheiro supostamente desviado

Foto: Flickr - CC

Ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell argumentou que a CBF jamais reclamou do dinheiro que ele teria desviado dos contratos de jogos da seleção brasileira. A tese faz parte de sua defesa, em um esforço para aguardar em liberdade seu processo por corrupção. Documentos, porém, revelam que a Justiça espanhola rejeitou o argumento do catalão, que continuará preso.

Em maio, Rosell foi detido ao lado de quatro outras pessoas por conta de suspeitas de ter desviado milhões de euros dos amistosos da seleção brasileira. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, também foi apontado como um dos organizadores da manobra criminosa e, agora, a Espanha pede sua prisão.

Reportagens do Estado, em 2013, revelaram o esquema de desvio de dinheiro da seleção por meio de empresas de fachada e até do envolvimento de uma companhia saudita, a ISE. A informação acabou sendo investigada pela CPI do Senado e hoje é alvo do Ministério Público na Espanha.