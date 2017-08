Ronaldo relembra trajetória e diz: ‘Não conheço minha vida sem o futebol’

Depois de nomes como Daniel Alves, Ronaldinho Gaúcho e Pelé, nesta quinta-feira foi a vez de Ronaldo publicar um texto no site “The Players Tribune”, utilizado para personalidades do esporte contarem suas histórias. Como os outros brasileiros, o ex-atacante falou de sua relação com o futebol e relembrou sua trajetória desde a infância.

Ronaldo destacou sua relação próxima com o esporte desde a infância em Bento Ribeiro, no Rio, onde se acostumou a bater bola no quintal da casa e a torcer pelo Flamengo e a seleção brasileira. O ex-atacante inclusive iniciou o texto falando sobre a sensação de pintar as ruas do bairro de verde e amarelo antes da Copa do Mundo de 1982, sem saber que um dia estaria ele sendo protagonista de um título mundial para o País.

“Para ser sincero, eu nem mesmo me recordo qual foi o primeiro jogo do Flamengo que eu fui assistir com meu pai no Maracanã. É estranho, mas a única coisa com a qual eu consigo comparar é com andar para frente, sabe? É claro que houve um tempo quando você não andava, mas você não conhece a vida sem isso. E eu simplesmente não conheço a minha vida sem futebol”, relata.